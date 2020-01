Notizie Roma, infortunio Zaniolo: finita l’operazione, arriva l’annuncio

Tweet on Twitter

Intervento riuscito per Zaniolo, finito oggi sotto i ferri a causa di un infortunio al legamento crociato: la Roma ne ha dato contezza con una nota ufficiale, riportando poco dopo le parole del giovane campione.

Ultime Roma, le parole di Zaniolo dopo l’operazione

Quelle immagini hanno stretto un nodo alla gola di tutti gli appassionati, non soltanto di fede giallorossa. La stagione in giallorosso di Zaniolo è finita con l’intervento di De Ligt: si farà di tutto perché possa rientrare per gli Europei. Intanto oggi si è sottoposto ad un’operazione, della quale la Roma ha reso oggi pubblici i dettagli.

Ecco il testo del comunicato della società giallorossa, diffuso attraverso i profili social ufficiali: “Nicolò Zaniolo è stato sottoposto alla ricostruzione autologa del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e alla sutura della lesione del menisco esterno. L’intervento chirurgico è tecnicamente riuscito“.

Dopo qualche secondo è arrivata, sempre a mezzo social, anche una frase che porta la firma dello stesso Zaniolo, che già aveva ruggito di grinta ieri sera attraverso i suoi canali: “Grazie a tutti per l’affetto che mi avete trasmesso in queste ore. Non vedo l’ora di tornare. Forza Roma“.

Mercato Roma, ci sarà un sostituto per Zaniolo?

Già scattato il toto-nome per individuare chi potrebbe prendere il posto del baby campione. Tra i vari Mertens, Suso e chi più ne ha più ne metta, registriamo con certezza (fonte Sky) una manifestazione d’interesse per Matteo Politano, già accostato ai giallorossi nel recente passato. Oggi altri contatti, verificando la disponibilità dell’esterno al trasferimento, puntualmente arrivata; altra cosa sarà invece parlare con l’Inter, che vorrebbe cederlo solo a titolo definitivo.