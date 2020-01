Notizie Milan, infortunio Donnarumma: le condizioni del portiere

Gigio Donnarumma ha saltato oggi l’allenamento a causa di un problema fisico ed è in dubbio, oltre che per la Coppa Italia, anche per la prima gara del girone di ritorno di Serie A.

Ultime Milan, stop per Donnarumma

L’origine del malessere del portiere rossonero è da rinvenire in una contrattura al muscolo retto femorale della coscia sinistra con edema rimediata nella sfida contro il Cagliari: oggi è rimasto a riposo, come riferito dal sito ufficiale del club, in attesa degli esami di domani che daranno un quadro più chiaro della situazione. Per il momento, stando così le cose, è certo che salterà la gara di Coppa Italia (spazio a suo fratello Antonio, visto che Begovic, il sostituto di Reina, non è ancora pronto) ma è possibile che abbia dei problemi anche in vista della gara contro l’Udinese. Contro i friulani potrebbe esordire il neoacquisto proveniente dal Bournemouth via Qarabag, ma visto che l’ufficialità stenta ad arrivare (e quindi anche il primo allenamento) non è detto che per il fratello meno famoso non ci possa essere spazio anche in Serie A.

Out Donnarumma, c’è il fratello Antonio

Una presenza in Coppa Italia e una in Europa League per Antonio Donnarumma da quando nel 2017 è sbarcato al Milan, Per il classe ’90 una sola presenza in Serie A e non con la maglia rossonera: nel 2012/2013 da vice-Frey al Genoa.