Notizie Juventus, infortunio Demiral: si teme l’interessamento del collaterale

Ultime Juventus: Demiral preoccupa tutti. La Juventus, dopo la vittoria contro la Roma, è in apprensione per le condizioni fisiche di Merih Demiral. Il turco, dopo aver segnato il goal del vantaggio, ha dovuto abbandonare il campo quasi in lacrime.

Il centrale ex Sassuolo, in occasione di un contrasto aereo, è atterrato male richiamando subito l’attenzione di tutta la squadra per il dolore.

Una volta rimessosi in piedi Demiarl è riuscito ad uscire dal campo sulle sue gambe ma l’ infortunio al ginocchio lo ha costretto al cambio.

La sostituzione dal primo momento è stata classificata come una distorsione. Ma potrebbe non essere solo un problema di questo tipo. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, c’è il sospetto interessamento del legamento collaterale del ginocchio sinistro: l’infortunio non sarebbe grave come il crociato di Zaniolo, ma è un problema di cui tenere conto. Rischia un lungo stop, anche se non verrà operato.

Oggi Merih Demiral verrà sottoposto a risonanza magnetica a Torino, la Juventus è preoccupata perché dopo Chiellini perderebbe un altro pilastro della difesa.

Ultime Juve: Demiral rischia anche la Nazionale?

Il centrale aveva scalzato De Ligt dal ruolo di titolare nelle ultime settimane e stava dimostrando tutto il suo valore. In più il giocatore spera di non avere ripercussioni sul lungo periodo, visto che è uno dei punto fermo della Nazionale turca che, proprio all’Olimpico di Roma, giocherà a giugno gli Europei contro l’Italia.