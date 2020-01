Notizie Barcellona, spunta Pochettino per la panchina

Ultime Barcellona, Pochettino pronto per la panchina? Il Barcellona valuta attentamente il futuro di Ernesto Valverde, eliminato in semifinale di Supercoppa spagnola dall’Atletico Madrid nei giorni scorsi. Secondo quanto riportato da RAC1, se saltasse la panchina dell’attuale tecnico blaugrana, ad oggi in pole ci sarebbe Mauricio Pochettino.

Viste le difficoltà nell’arrivare a Xavi a breve, la dirigenza valuta altri profili. L’italo-argentino, ormai ex allenatore del Tottenham, è il nome in cima alla lista del presidente Bartomeu.

Ultime Barcellona, salta Xavi?

In realtà il club catalano aveva scelto l’ex centrocampista Xavi. L’oggi tecnico, per il quale si è registrata un’accelerata decisiva dopo la sconfitta patita dai blaugrana in Supercoppa di Spagna contro l’Atletico Madrid, ad oggi starebbe temporeggiando anche per non mancare di rispetto a Valverde.

Da un lato l’allenatore vorrebbe aspettare l’ufficialità del suo esonero, dall’altra non partire a stagione in corso. La mossa Pochettino, per questa ragione, potrebbe anche servire a mettere pressione all’ex centrocampista. L’offerta economica che è stata fatta all’ex centrocampista nei giorni scorsi dal direttore generare le Barça Carscar Grau e dal segretario tecnico Eric Abidal è già stata stata accettata dall’allenatore. Il problema sarebbe liberarlo dall’attuale cleub visto che proprio l’Al Sadd sarà impegnato nella finale di Coppa del Qatar il prossimo 17 gennaio.