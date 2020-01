Napoli-Perugia, i convocati di Gattuso: c’è Demme

Napoli-Perugia: Demme tra i convocati di Gattuso per la Coppa Italia

Ultimissime calcio Napoli – Gennaro Gattuso, allenatore dellla SSC Napoli, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani contro il Perugia, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La gara si giocherà allo stadio San Paolo di Napoli alle ore 15:00, prima chiamata per il nuovo acquisto Diego Demme, che con molte probabilità giocherà anche dal primo minuto di gioco.

Questo l’elenco di Gennaro Gattuso:

Portieri: Meret, Ospina, Karnezis.

Difensori: Mario Rui, Luperto, Di Lorenzo, Hysaj, Manolas, Tonelli.

Centrocampisti: Demme, Allan, Fabian Ruiz, Elmas, Zielinski, Gaetano.

Attaccanti: Callejon, Llorente, Lozano, Insigne, Younes, Milik.

Probabile Formazione Napoli

Scelte quasi obbligate per Gennaro Gattuso in difesa contro il Perugia di Serse Cosmi. L’allenatore del Napoli non avrà a disposizione molti calciatori del reparto difensivo. A centrocampo Demme già può essere lanciato in campo, spazio per Elmas, Lozano e Llorente.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Di Lorenzo, Luperto, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Lozano, Llorente, Insigne.