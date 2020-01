Mercato Juve, nessun acquisto in entrata dopo l’infortunio di Demiral

Mercato Juve, non ci saranno acquisti dopo l’infortunio di Demiral

Mercato Juve – Dopo il brutto infortunio di Demiral (stagione finita), la Juve conferma la decisione di non fare nessun acquisto in entrata. Piena fiducia in Daniele Rugani da parte del club bianconero, in attesa del recupero di Giorgio Chiellini. Esclusa anche l’ipotesi di un arrivo anticipato di Romero, che resterà in prestito fino al termine della stagione al Genoa.

Ultime Juventus, le parole di Paratici

Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, aveva già annunciato ieri, prima di Roma-Juventus, che la Juve non avrebbe ceduto Rugani e non sarebbero arrivati nuovi acquisti. Dopo il grave infortunio di Demiral, la società continua sulla stessa linea e conferma la decisione presta. Queste le parole di Paratici sul mercato:

“De Ligt sta meglio, ha giocato tanto da inizio anno. Non dimentichiamoci che ha 19 anni, tutta questa pressione su di lui, per noi ha fatto benissimo. Pjaca stiamo valutando, il ragazzo ha bisogno di giocare, l’infortunio è stato lungo. Pensiamo che possa rimanere da noi se non troviamo nessuna squadra che possa dargli spazio. Rugani è un giocatore molto importante, con noi ha giocato tanto e vinto. Non è sul mercato. Non faremo acquisti, la rosa è ampia”.