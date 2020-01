Mercato Inter: Nandez può arrivare, le ultime

Ultime Inter: Nandez può sbarcare a Milano. Come riportato da Tuttosport, quella di domani sera non sarà una partita qualsiasi per Radja Nainggolan. Il centrocampista belga tornerà per la prima volta a San Siro da avversario dopo la passata stagione.

La sue cessione in prestito è stata una scelta societaria, avallata da Conte che avrebbe probabilmente trattenuto il centrocampista. Ma ora Nainggolan è del Cagliari, seppur in prestito secco. Una formula che dunque riproporrà il “problema” all’Inter a fine stagione.

Per questo l’Inter studia come risolvere la situazione. A Cagliari c’è un giocatore che da tempo è sul taccuino nerazzurro, l’uruguaiano Nahitan Nandez. L’ex Boca a dire il vero è sempre fra le opzioni valutate dall’Inter, tant’è che anche a gennaio il suo nome è da tenere presente, soprattutto se dovessero tramontare le piste Vidal ed Eriksen. Nandez non sta vivendo un periodo idilliaco a Cagliari a causa di un contenzioso col club sui diritti d’immagine. Per ora è esclusa la rottura è esclusa.

Ultime Inter: asse con il Cagliari: da Barella a Niainggolan

Il Cagliari ha investito tanto, 18 milioni, in questo modo ha dimostrato di avere la forza economica per un determinato tipo di investimento. Dunque il presidente Giulini potrebbe pensare di comprare Nainggolan a fine annata. Il problema resta l’ingaggio del belga ed il fatto che l’Inter dovrà corrispondere ancora 25 milioni per il riscatto di Barella. Dunque considerati questi fattori anche il nome di Nandez potrebbe diventare cruciale in questa trattativa.