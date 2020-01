Inter-Atalanta, rigore Lautaro-Toloi, Rizzoli: “Errore umano, non percepita la malizia”

Inter-Atalanta, rigore Lautaro-Toloi, l’opinione di Rizzoli

Notizie Inter | Nicola Rizzoli, designatore arbitrale della Can A, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Radio Anch’io Lo Sport.

Gran parte della discussione è stata incentrata sull’errore del Var Irrati per l’intervento di Lautaro su Toloi durante Inter-Atalanta.

“Rocchi ha fatto un’ottima partita se esuliamo da questa situazione. Una partita molto bella da un punto di vista tecnico, tattico e arbitrale. In questo episodio c’è stato un errore umano. Vorrei ricordare a chi dice che Rocchi è stato presuntuoso nel non andare al Var che gli arbitri sono contenti se la tecnologia lo salva. Si tratta di un errore umano, il Var non ha percepito la malizia del tocco di Lautaro. Certamente era una situazione in cui andava utilizzata la tecnologia. Indubbiamente sono situazioni in cui il Var deve intervenire”.

Rizzoli sullo stop ad Irrati

Riguardo alla possibilità di lasciare fuori dalle designazioni Irrati per le prossime partite, ecco l’opinione di Rizzoli: