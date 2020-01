Inter-Atalanta, Irrati fermato per il rigore su Toloi. Rizzoli: “Un errore”

Il mancato fischio del fallo di Lautaro ai danni di Toloi, che poteva portare ad un rigore a favore dei bergamaschi in Inter–Atalanta, costa caro al VAR Irrati, fermato per un turno e bacchettato da Rizzoli.

Inter-Atalanta, Irrati punito per il fallo di Lautaro

Un turno di fermo per l’arbitro Irrati, al VAR nella discussa gara di San Siro, dove alla fine la Beneamata è riuscita a strappare un punto alla Dea. L’episodio incriminato è la trattenuta alle gambe di Toloi da parte di Lautaro Martinez mentre era già a terra, tirandolo a sé. Il designatore arbitrale però ha scusato l’arbitro in campo Rocchi, autore di una buona prestazione, e stigmatizzando l’operato invece del video assisten referee. Nessuna punizione, soltanto la presa di coscienza, secondo Rizzoli, di uno stato di forma non adeguato: “Nessuna punizione. Gli arbitri che vanno in campo devono essere in forma. Ha sbagliato l’adetto al VAR, queste sono sitiuazioni in cui deve intervenire. Certamente andava usata la tecnologia in quella situazione. Rocchi ha arbitrato bene e ha fatto un’ottima gara“.

Quanta confusione

In un clima di incertezza come quello che aleggia intorno al VAR ed alla sua applicazione, è raro andarsi a scontrare in un tipo di decisione come quella del fermo di un arbitro. Anche perché, come affermato da Rizzoli poco dopo ai microfoni di Radio Rai, “l’errore umano fa parte del gioco e le decisioni saranno prese sempre e comunque dall’arbitro in campo“. Arrivederci al prossimo caso arbitrale.