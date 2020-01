Calciomercato Milan: Reina all’Aston Villa, ecco Begovic (UFFICIALE)

Adesso è ufficiale, Pepe Reina passa dal Milan all’Aston Villa per 6 mesi con la formula del prestito secco. Il nuovo acquisto, invece, è Begovic che firma col Diavolo.

Calcio mercato Milan: Reina all’Aston Villa, il comunicato

“L’AC Milan annuncia che il portiere José Manuel Reina si unirà all’Aston Villa FC con un prestito di 6 mesi fino alla fine della stagione in corso.

Il Club ringrazia Pepe per la sua commissione al Club nelle ultime due stagioni e augura buona fortuna per i prossimi mesi a venire”.

Ultime Milan, Reina saluta il club

“Grazie, ci rivediamo a luglio“, è il messaggio con il quale Pepe Reina si è congedato (per il momento) dai tifosi del Milan. Il portiere torna in Premier League e lo farò vestendo la maglia dell’Aston Villa in prestito per 6 mesi. Lascia dopo 13 presenze complessive con la maglia rossonera, durante le quali ha incassato 16 gol.

Ultime Milan, ecco Begovic

Intanto l’estremo difensore bosniaco, Begovic, prenderà il posto di Reina. Arriva anche lui in prestito, dal Bournemouth. Dopo le visite mediche, arrivano anche le conferme per l’ufficialità. Ex Stoke City, Portsmouth e Chelsea, arriva dal Bounemouth via Qarabag, dove ha giocato i primi 6 mesi di questa stagione. Con la sua Nazionale, la Bosnia-Erzegovina, ha totalizzato 62 presenze..