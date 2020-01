Mercato Torino – Bonifazi conteso tra più club di Serie A

Calcio Mercato Torino – Bonifazi e Iago Falque | Sono davvero tante le squadre interessate a Kevin Bonifazi del Torino. Il difensore classe 1996 però sembra sempre più vicino al ritorno alla SPAL. Il difensore conosce bene Semplici ed è sicuro di poter trovare continuità e fiducia con lui. Forte interesse del club ferrarese anche per Iago Falque, ormai chiuso da Verdi e Berenger al Toro oltre che agli infortuni. Sembravano più avanti Fiorentina e Parma nei giorni scorsi, ma ora sembra essere cambiato tutto. Incontro mercoledì tra la SPAL e il Torino per trovare la soluzione finale e chiudere.

SPAL, Colombarini su Kevin Bonifazi

Già il presidente Colombarini aveva dichiarato l’interesse per il ritorno di Bonifazi, intanto, come riporta Sky Sport, mercoledì Torino e SPAL si incontrano per Bonifazi: operazione da 12 milioni di euro più bonus, sembra ormai in chiusura la trattativa. Intanto, si verificheranno le condizioni di Iago Falque: se il calciatore dovesse dare segnali positivi, la SPAL sarebbe pronta a chiudere anche per il suo acquisto.

Il patron della Spal Simone Colombarini ha parlato così di Bonifazi nei giorni scorsi: “Non è andata bene, ma continueremo a lavorare. Dabo inizierà ad allenarsi con noi già la prossima settimana. Per Bonifazi ancora non posso dire nulla, il mercato è lungo e bisogna aspettare un po’. I prezzi di oggi sono folli, parliamo di cifre che la Spal non si può permettere. Bonifazi ci piace molto, ma ci sono tante altre squadre su di lui. Vedremo cosa vorrà fare il Torino. Noi non parteciperemo ad aste”.