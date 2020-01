Calciomercato Roma, affondo per Politano: Milan e Napoli beffate?

Calciomercato Roma – Nuovo rilancio per Matteo Politano dell’Inter

Calcio mercato Roma – Politano | La rottura del legamento crociato di Nicolò Zaniolo (ieri in Roma-Juventus) ha inevitabilmente modificato i piani societari sul mercato della Roma. Il ds Petrachi nella giornata di ieri, prima del match, aveva annunciato il possibile acquisto di un giovane calciatore per il centrocampo. Con i continui infortuni di Kluivert e Mkhitaryan e ora quello del giovane trequartista (stagione finita) la Roma è obbligata a tornare su un calciatore offensivo. Matteo Politano dell’Inter torna nel mirino giallorosso. Milan, Napoli e Fiorentina le altre squadre di Serie A sul calciatore in uscita dall’Inter di Conte. La Roma valuta anche la cessione di Under in questa sessione di mercato.

Notizie Roma calcio – Politano nel mirino

Torna nel mirino Matteo Politano. Sul calciatore rimane sempre vigile il Milan che nei giorni scorsi ha incontrato proprio gli agenti del calciatore per capire la fattibilità dell’operazione. La dirigenza rossonera vuole spingere in questa settimana per completare l’acquisto, ma l’inserimento della Roma potrebbe cambiare le cose. Più indietro Napoli e Fiorentina, anche loro alla ricerca di un rinforzo in attacco. Milan e Roma per un duello che si accenderà già nelle prossime ore. Intanto, Suso è in uscita dal Milan e proprio la Roma potrebbe puntare sul calciatore spagnolo. Rimane un profilo da sondare per i giallorossi.