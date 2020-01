Calciomercato Roma: Almendra o Castrovilli a centrocampo, Barasic la novità

Calciomercato Roma: Almendra, Castrovilli o Nandez a centrocampo, Barasic la novità

Mercato AS Roma: Almendra o Nandez ma non solo. Come confermato dal ds Petrachi, la Roma si muove per il mercato di gennaio:

“Qualcosa faremo, è evidente che ora noi abbiamo un centrocampista in meno perché inizialmente l’idea era quella di far giocare Pellegrini più arretrato. E’ possibile che entri un prospetto giovane in mediana ma deve essere qualcosa che va valutata bene. Stiamo provando a prendere un ragazzo che gioca titolare nella sua squadra, anche se non posso fare il nome. Deve essere già pronto”.

Come riportato da Tuttosport, piace Nandez che, tra l’altro, domani vedrà prendere il via la causa per i suoi diritti d’immagine con la Goal Service Consulting che, presso il Tribunale di Cagliari (sezione civile, Giudice Greco), chiamerà in giudizio il club sardo. Ne deriverebbe la frattura che potrebbe portare alla cessione già in questa sessione.

I giallorossi monitorano anche Castrovilli (discorso però più per giugno), Almendra, un 2000 del Boca, e Mateus Vital, 21 anni , centrocampista offensivo del Corinthians.

Ultime Roma: occhio agli esterni

Ma non finisce qui. Perché mercoledì è attesa una risposta dall’entourage di Ibanez, in arrivo in Italia. Roma e Bologna hanno pareggiato la richiesta dell’Atalanta (2 milioni per il prestito e 9 per il riscatto): l’ultima parola ora sarà degli agentie. Intanto Petrachi si muove a fari spenti anche per il reparto dei terzini. Il nome nuovo è quello di Barasic, croato dei Rangers Glasgow, in scadenza nel 2022 e vicino ai giallorossi come confermato dal tecnico Gerrard.