Calciomercato Napoli: scambio Vertonghen-Llorente,

Ultime Napoli, scambio di prestiti tra Fernando Llorente e Jan Vertonghen. Come riportato daa Repubblica, sembra che il club londinese abbia messo sul piatto il prestito del difensore (in scadenza di contratto) per avere il prestito dell’attaccante che già lo scorso anno ha vestito la maglia degli Spurs. Tuttavia gli azzurri credono ancora nelle qualità dello spagnolo e non vorrebbero aprire a questa soluzione ma cercare difensori giovani e di valore.

Anzi, per la difesa l’asse caldo resta quello con il Verona, club con il quale gli azzurri trattano per i cartellini di Amrabat e Rrahmani.

Gli azzurri sono pronti ad offrire agli scaligeri 25 milioni. I due club hanno già un accordo di base, quello che manca è la volontà di Amrabat che starebbe tergiversando avendo intuito che sulle sue piste c’è anche l’Inter. Rrhamani, invece, è assai più vicino del suo compagno di squadra.

Ultime Napoli: Ghoulam in uscita

Sempre in difesa potrebbe arrivare anche un terzino. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, l’idea degli azzurri sarebbe quella di vendere Ghoulam ma il ricco ingaggio rende l’operazione molto complessa. Al suo posto potrebbe sbarcare in azzurro Kostas Tsimikas (23), che piace più di Koutris, che è stato segnalato da Giuntoli e da Maurizio Micheli, capo dell’area scouting del Napoli. La richiesta dell’ Olympiakos per il laterale è di 6 milioni di euro.