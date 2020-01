Calciomercato Napoli: Lobotka non è ancora ufficiale, dettagli da sistemare

Ultime notizie calcio Napoli – Stanislav Lobotka non è ancora ufficialmente un calciatore del Napoli. Visite mediche completate nei giorni scorsi, ma il club azzurro ancora non ha comunicato l’acquisto definitivamente. Ci sarebbero dei dettagli ancora da limare tra le parti.Come riportato da Sky Sport, Per Lobotka si stanno sistemando gli ultimissimi dettagli ma nulla di sostanziale e preoccupante, alla fine il calciatore firmerà e sarà annunciato dal Napoli come capitato nelle ultime ore con Diego Demme. Domani, infatti, Lobotka è atteso a Castel Volturno per conoscere i suoi nuovi compagni di squadra e mettersi subito a disposizione di Gattuso.

Nessun pericolo per i tifosi del Napoli, molto presto Lobotka sarà annunciato come nuovo calciatore del Napoli. Lo stesso Cristiano Giuntoli nei giorni scorsi aveva parlato dei due centrocampisti come acquisti ormai completati in pieno e sotto ogni aspetto: “Difficile raccontare questo momento, stiamo venendo fuori da una situazione di difficoltà come non affrontavamo da anni, ma già nell’ultima partita abbiamo visto dei segnali importanti di miglioramenti. Demme dà ordine a centrocampo, sa dare i tempo, Lobotka fa sia il vertice basso che la mezzala“.