Calciomercato Napoli, colpo Rrahmani: spunta anche una data per le visite mediche

Calciomercato Napoli, preso Rrahmani: il kosovaro potrebbe sostenere ben presto anche le visite mediche

Calciomercato Napoli – Rrahmani | Il Napoli riparte dal mercato e dopo i colpi Demme e Lobotka, piazza anche quello in ottica futura. Sì, perché stando a quanto rivelato dai colleghi di Sky Sport, il club azzurro calerebbe il terzo ‘asso’ piazzando l’affare che porta ad Amir Rrahmani. Il difensore kosovaro ha convinto i partenopei e sarebbe pronto alla destinazione azzurra. Mancherebbe qualche dettaglio, legato alle modalità del pagamento da parte del Napoli, verso le casse del Verona. Dettagli che potrebbero essere ben presto sciolti, con le visite mediche del calciatore alle porte: in settimana potrebbe sostenere a Villa Stuart i consueti test fisici per l’idoneità sportiva.

Notizie Napoli: c’è il ‘si’ di Rrahami, in attesa di Amrabat

Il Napoli chiude per Rrahmani, mancherebbe giusto qualche dettaglio, ma gli azzurri hanno il nuovo difensore per le prossime stagioni. Sarà la riserva di lusso per la coppia centrale formata da Manolas e Koulibaly, con quest’ultimo che potrebbe dire addio a fine stagione. Il Napoli vuole subito rimediare per il futuro in difesa, ed è per questo che il calciatore arriva a titolo definitivo in azzurro, per un’operazione di circa 15 milioni che andranno a sommarsi agli altri 20 per Amrabat, nell’altra trattativa ancora aperta. L’idea sarebbe quella di piazzare il doppio colpo, con entrambi i calciatore che resterebbero in veneto fino al termine della stagione. Rrahmani, infatti, resterà all’Hellas fino a giugno, poi si unirà in azzurro. Si attente la firma e poi l’ufficialità.