Calciomercato Napoli: Berardi e Boga per giugno, 50 milioni al Sassuolo

Calciomercato Napoli – Berardi e Boga verso il Napoli! La società azzurra, ormai alle prese con una stagione piuttosto deludente, lavora già per la prossima. Il direttore sportivo Giuntoli è ad un passo per la chiusura degli affari Rrahmani e Amrabat dell’Hellas Verona, che andrebbero a rinforzare il reparto difensivo e di centrocampo. Intanto, arrivano aggiornamenti importanti di mercato riguardo l’attacco del Napoli da parte di Rai Sport. Callejon e Mertens (esterni d’attacco) sono in scadenza al prossimo giugno e quasi sicuramente non rinnoveranno il loro contratto. Il Napoli punta il doppio colpo dal Sassuolo per risolvere la questione esterni. Possibile doppio affare da definire con il club neroverde come quasi concluso con il Verona.

Ultime Napoli – Berardi e Boga i sostituti di Callejon e Mertens

Il Napoli ha concluso l’affare Amir Rrahamani dal Verona, il calciatore in settimana farà le visite mediche con il club azzurro a Villa Stuart. Ancora non concluso tutto per Amrabat, il centrocampista sta limando alcuni dettagli con il Napoli. Doppia operazione da circa 30 milioni di euro più bonus al Verona. Saranno questi i primi due acquisti di giugno, ma non saranno gli unici. Boga e Berardi sembrano infatti i prossimi due acquisti di giugno, 20 milioni la valutazione di Boga e 30 quella di Berardi, operazione da circa 50 milioni per il Napoli con il Sassuolo. Il ds Giuntoli è in continuo contatto con il club neroverde da diverse settimane. Una volta concluso la doppia operazione con il Verona, via al secondo doppio affare con il Sassuolo.