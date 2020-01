Novità di mercato in casa Napoli: parla l’agente di Jeremie Boga, gioiellino del Sassuolo, aprendo ad un suo possibile nel club, per importanza descritto come pari alla Juventus.

Calcio mercato Napoli, obiettivo Boga

Il lavoro fatto negli ultimi anni non è passato inosservato. Anche nelle difficoltà di questo periodo, Napoli è ancora una piazza gradita a chi vuole fare il salto di qualità. Un profilo interessante è decisamente quello di Jeremie Boga. Classe ’97, lascia intravedere ancora margini di miglioramento: quest’anno ha già fatto tuttavia uno step importante, ritagliandosi un ruolo da protagonista nella squadra di De Zerbi.

Come riferito dal fratello-agente ai microfoni di Calcionapoli24, potrebbe essere arrivato il momento per un ulteriore passo in avanti: “È pronto per una big? Direi di sì, è migliorato tanto dal punto di vista difensivo e tattico da quando gioca in Italia, ma può ancora crescere molto. Può svariare su tutto il fronte offensivo con la stessa pericolosità. Addio al Sassuolo? Nel calciomercato non si sa mai. Napoli? Sicuramente gli piace. Anche dopo l’addio di Ancelotti? Sì, non è l’allenatore a fare un club, ma la sua storia. Nel Napoli ha giocato Maradona, è un club storico come la Juventus“.

La stagione di Boga

E dire che proprio contro la Juventus ha mostrato un misto di talento e sfrontatezza da far strabuzzare gli occhi segnando uno splendido gol. In 18 presenze in Serie A quest’anno ha messo a segno 4 gol e servito 2 assist.