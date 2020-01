Calciomercato Milan, Suso convocato in sede: si tratta sulla cessione

Calciomercato Milan, cessione imminente per Suso: le ultime

Calciomercato Milan – Suso | Ha fatto molto rumore il cambio modulo e gli interi 90 minuti trascorsi in panchina, per Jesus Suso. Il fantasista del Milan non sarebbe più un elemento imprescindibile nella rosa per Stefano Pioli. Il tecnico non vedrebbe più in lui il fulcro del suo gioco, cambiando quello che è il suo schema tattico, con due punte in avanti.

Per Piatek ci potrebbe ancora essere qualche chance, accanto a quello che sarà l’attaccante titolare del Milan, Zlatan Ibrahimovic. Eppure anche lì, la coppia Leao-Ibra porta già punti ai rossoneri, con il polacco che resta ora sullo sfondo. Stando a quanto rivelato dai colleghi di Calciomercato.com, sarebbe giunta al termine l’avventura per lo spagnolo in rossonero, con l’incontro decisivo che si terrà proprio in queste ore.

Ultime Milan, Suso nella sede della società per trattare sulla cessione

Il Milan è a lavoro per la cessione di Jesus Suso, il calciatore spagnolo sarebbe atteso in sede proprio in questi istanti, per risolvere la questione legata al suo futuro. Il giocatore potrebbe dire addio subito al Milan ed è proprio questo il tema che si andrà a toccare in questo contatto tra società e calciatore. Sarà compito del suo nuovo agente, Mino Raiola, trovare una nuova sistemazione. In Italia c’è la Roma che adesso, con Zaniolo out fino al termine della stagione, potrebbe puntare su di lui. Occhio però anche alla pista Premier League, ma tutto girerà intorno alla valutazione economica. Il Milan vorrebbe monetizzare con Suso, ma è evidente che sarà difficile dopo le brutte prestazioni ottenute in questa stagione, vedere farsi avanti i club per le cifre richieste dai rossoneri. Sarebbero serviti 30 milioni nella scorsa estate per portarlo via, adesso invece ne potrebbero servire molto meno. Tutto dipenderà dal Milan, con Suso pronto ad accettare le scelte societarie.