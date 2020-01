Calciomercato Milan: Piatek sta andando via, ecco il sostituto

Ultime Milan: addio a Piatek, al suo posto arriverà un’altra punta. Come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, il futuro prossimo di Krzysztof Piatek sarà lontano da Milano.

Il polacco sembra essere sempre più lontano dal Milan. L’attaccante a Cagliari è rimasto in panchina er scelta tecnica per la prima volta da quando veste il rossonero. Una situazione che potrebbe far scattare qualcosa nell’ex Genoa, intento a valutare le proposte che arrivano dalla Premier League.

In Inghilterra, infatti, è forte l’interesse di Tottenham e Aston Villa su tutte.

Gli Spurs sono alla ricerca di una prima punta per sostituire Harry Kane mente l’Aston deve rimpiazzare Wesley. Intanto il Milan valuta i possibili sostituto. Il primo nome resta quello di Andrea Petagna della Spal.

Ultime Milan: Andrè Silva torna?

Tuttavia un’alternativa alla coppia titolare formata da Leao e Ibrahimovic i rossoneri potrebbero averla “in casa”. Con Rebic in affanno, infatti, il Milan studia il ritorno di Andrè Silva.

Il croato non è mai esploso in Serie A e per queesto sarebbe vicino al ritorno all’Eintracht. A quel punto al Diavolo servirà un rinforzo, e sembra che la società stia valutando la possibilità di rifare lo scambio con Andrè Silva, a secco da qualche mese in Bundesliga. Prima di investire, Maldini e Boban vogliono gestire al meglio la situazione uscite.