Calciomercato Juventus: Pogba arriva in estate, Real scalzato

Calciomercato Juventus: Pogba più vicino

Notizie Juventus: Paul Pogba sarà bianconero? Come riportato da Tuttosport, il francese prova a guarire il più in fretta possibile.

Nel frattempo l’agente Mino Raiola non si ferma mai ed è costantemente alla ricerca di una prospettiva diversa e lontana da Old Trafford.

Sul suo futuro tutto è possibile, non – a meno di improvvise novità – che il giocatore rimanga a Manchester.

La Juventus è alla finestra, convinta del fatto che nell’affare Pogba possa contare molto la volontà del calciatore. Oltre, naturalmente, ai milioni da investire.

La sensazione è che Paul sia talmente stufo e che allo United convenga accettare un’eventuale proposta da un centinaio di milioni. Non i 150 milioni millantati dai tabloid. Fabio Paratici e i suoi collaboratori si tengono informati in vista di un’estate in cui prevedibilmente la rosa dei campioni d’Italia sarà ritoccata al ribasso.

Ultime Juventus: feeling con Raiola

Con Raiola il feeling è certificato dai numerosi affari siglati negli ultimi anni. I bianconeri infatti seguono anche altri talenti della sua scuderia come Calvin Stengs, 21 anni, esterno destro legato all’Az Alkmaar fino al 2023, nel cui tabellino stagionale figurano già nove gol e 12 assist in 31 partite. Per questo il giocatore giocatore cale già 30 milioni. Occhio anche al nome di Ryan Gravenberch: ha 17 anni, è un centrocampista centrale e gioca nell’Ajax, non esattamente una società disabituata a svezzare talenti su talenti.