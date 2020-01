Calciomercato Inter: Marotta a Londra, tornerà con tre colpi?

Calciomercato Inter: Marotta vola in Inghilterra

Ultime Inter: Marotta via, vuole regalare ad Antonio Conte i colpi sperati. Come riportato da Tuttosport, dopo il bel girone di andata, ora la palla passa a Beppe Marotta, “invocato” dall’allenatore che – senza toccare i picchi del memorabile sfogo di Dortmund – ha rimarcato la richiesta di ritoccare l’organico: «Stiamo raschiando il fondo del barile. Quando ci mancano quattro giocatori è dura».

Conte sa che l’attesa è finita e che l’Inter in questi giorni chiuderò qualche trattativa importante.

Ultime Inter: tre calciatori dalla Premier, Marotta in missione

Il primo rinforzo potrebbe essere Ashley Young: in tal senso ci sarà un’accelerazione già nelle prossime ore per chiudere la pratica con il Manchester United grazie a un conguaglio sul cartellino, essendo l’esterno in scadenza a giugno.

A centrocampo sarà difficile arrivare ad Arturo Vidal. Marotta – che non è mai stato convinto del tutto sulla bontà dell’operazione invece caldeggiata da Conte – non si è fatto trovare impreparato e venerdì ha incontrato Martin Schoots, l’agente di Christian Eriksen a cui è stato sottoposto un contratto fino al 2024 a 7 milioni di ingaggio. Dopo la Coppa Italia l’ad è pronto per volare a Londra e sottoporre al Tottenham un’offerta da almeno 15 milioni per avere subito Eriksen. Operazione finanziata dalla cessione di Gabigol.

Il terzo colpo dovrebbe essere Olivier Giroud: con il Chelsea balla un milione, il centravanti ha già parlato con Conte e sa quali spazi può avere all’Inter.