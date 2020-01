Calciomercato Inter, Eriksen e Giroud arrivano in settimana

Calciomercato Inter – Eriksen e Giroud, ci siamo! Il club nerazzurro è vicinissimo al doppio colpo di mercato. I due calciatori arrivano dalla Premier League. Christian Eriksen sembra ormai pronto a sposare il progetto dell’Inter, cosa che invece ha già accettato l’attaccante del Chelsea Olivier Giroud. Politano è in uscita, domani si può già chiudere con la Roma, nello scambio con Spinazzola. Una volta partito Politano, l’Inter andrebbe subito a chiudere per Giroud. Per il trequartista danese è stata fatta l’offerta contrattuale, incontrato l’agente. Ora si attende la risposta che arriverà in settimana.

Mercato Inter – Ecco Eriksen e Giroud

In settimana, come riportato da Sky Sport, tornerà l’agente di Eriksen in Italia. Mercoledì incontro con la dirigenza nerazzurra, dove pare che arriverà il sì del calciatore per passare subito in Serie A, senza aspettare giugno (terminerà il contratto con il Tottenham). Giroud ed Eriksen i prossimi acquisti di gennaio dell’Inter, ormai è solo questione di giorni.