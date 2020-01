Calciomercato Fiorentina: Kumbulla ad un passo, Sottil nell’affare

Ultime Fiorentina | Marash Kumbulla può arrivare. Il centrale del Verona è nel mirino della Fiorentina da tempo.

Come riportato da La Nazione, il club viola ha deciso di giocare a carte scoperte per arrivare al centrale. Sul piatto subito 12 milioni, cifra che di sicuro costringerà la concorrenza ad alzare la posta in palio per assicurarsi il colpo di mercato.

Sorride il Verona che nel frattempo si gode i suoi gioielli che spera di confermare almeno a gennaio.

Nelle ultime ore ha preso corpo anche un’altra ipotesi di proposta. La Fiorentina potrebbe versare nelle casse del club scaligero subito 7 milioni e lasciare in Venero in prestito per 18 mesi Sottil. Poi a giugno 2021 l’eventuale riscatto di Sottil che di fatto porterebbe soldi nelle casse della Fiorentina.

Ieri, in occasione di Verona–Genoa, la Fiorentina era presente nell’impianto ma non era la sola. A seguire la formazione allenata da Juric anche osservatori dal Manchester United, Chelsea e Inter, tutti presente al ’Bentegodi’. Non tanto per seguire la prestazione in diretta del giocatore, quanto per continuare ad intrattenere rapporti con il club.

Ultime Fiorentina: serve anche un centrocampista

Intanto i viola proveranno a chiudere a breve per Alfred Duncan, di proprietà Sassuolo e in testa alle preferenze di Iachini. Le richieste del club emiliano, tuttavia, sfiorano i 20 milioni di euro.