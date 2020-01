Calciomercato Barcellona, esonerato Valverde: al suo posto Quique Setien

Calciomercato Barcellona, arriva Quique Setien

Calciomercato Barcellona Quique Setien | E’ terminato l’atteso vertice fra Ernesto Valverde e la giunta direttiva del Barcellona, con il tecnico che lascia la guida della squadra. Valverde, secondo quanto riferisce la stampa spagnola, ha lasciato la sede del club con la sua auto senza rilasciare dichiarazioni. Intanto l’ufficio legale del Barcellona ha già contattato l’entourage di Valverde per gestire la negoziazione della risoluzione del suo contratto, in scadenza a giugno ma con una opzione di rinnovo fino al 2021.

Calciomercato Barcellona, chi è il sostituto di Valverde

Sempre secondo la stampa catalana, il Barcellona ufficializzerà l’esonero di Valverde con un comunicato intorno alle 21 di questa sera e domani sarà convocata una conferenza stampa con il presidente Josip Maria Bartomeu e il direttore sportivo Eric Abidal. Per il dopo Valverde, viste le difficoltà ad arrivare all’ex Xavi Hernandez, la decisione è caduta sull’ex tecnico del Betis Siviglia Quique Setien. Per lui un contratto di sei mesi con opzione di rinnovo per altri due anni in caso in cui i risultati del Barcellona, vedi conquista della Liga e Champions League, siano all’altezza della programmazione stagionale. Enrique Setién Solar noto come Quique Setién, classe 1958 è un allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo. La sua carriera di calciatore si è sviluppata tra Atletico Madrid, Logrones e Racing Santander. Dopo aver appeso le scarpe al chiodo, intraprende l’attività di allenatore nel 2001-2002, guidando il Racing Santander. Seguono le esperienze sulle panchine del Polideportivo Ejido, della Nazionale di calcio della Guinea Equatoriale e del Logrones. Dal 2009 fino al 2015 allena il Lugo. Nel 2015 è sulla panchina del Las Palmas. Arriva al Real Betis Siviglia dove rimane dal 2017 al 2019. Nel suo palmares una vittoria della Segunda Division.