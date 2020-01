Verona-Genoa: streaming e diretta, ecco dove vederla – VIDEO

Verona-Genoa streaming e diretta, ecco dove vederla su Sky o DAZN?

Verona Genoa streaming | Il Verona fin qui ha disputato un’ottima prima parte di stagione, e al Bentegodi ospita il Genoa in questa 19esima giornata di campionato. La squadra di Juric vuole continuare il suo buon percorso, ed è chiamata ad una sfida difficile contro la squadra del neo tecnico Nicola. Il Grifone deve assolutamente fare risultato per scrollarsi di dosso una bruttissima situazione in classifica. Si prospetta un match ad alta intensità. La sfida andrà in scena domenica 12 gennaio alle ore 18.00. La gara sarà trasmessa dai canali Sky Sport.

La partita sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, il canale consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili. Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming.

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (in SD can. 483, in HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Antonio Nucera – commento Lorenzo Minotti

Bordocampo ed interviste: Alessandro Alciato

