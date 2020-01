Verona-Genoa rinviata? Le ultime dal Bentegodi, il motivo è assurdo

Verona-Genoa rinviata? Le ultime dal Bentegodi

Verona-Genoa rinviata? Le ultime dal Bentegodi. Come riportato da Sky Sport la partita tra Verona e Genoa potrebbe cominciare con molto ritardo per un motivo assurdo. Gli addetti al campo hanno dipinto in maniera sbagliata le righe del campo. Per questa ragione la partita potrebbe cominciare in ritardo. Qui intanto le formazioni.

17.25 Ora è ufficiale: la partita comincerà alle 18:15. Le righe delle due aree di rigore non sono state considerate idonee dal direttore di gara. Presente anche Rizzoli che ha fatto un sopralluogo sul terreno di gioco. Le righe erano storte e c’era una specie di curva. Per questo motivo la partita non potrà cominciare alle ore 18:00 come previsto.