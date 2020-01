Verona-Genoa, le parole di Nicola: “Dobbiamo crescere molto”

Verona-Genoa, le parole di Nicola

Verona Genoa Nicola | Al termine del match del Bentegodi vinto per 2-1 dai gialloblu, il tecnico del Genoa, Davide Nicola, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato24.com.

Notizie Genoa, le parole del tecnico

Da crescere “Non sono preoccupato, occupa i pensieri quello che ho visto. Nonostante la vittoria col Sassuolo e l’ottima prestazione in Coppa Italia, stasera fino al rigore abbiamo cercato di fare una partita impostata per essere abili a intercettare le loro seconde palle. Poi il rigore, che peraltro c’era siamo stati ingenui. Non riusciamo a capire le letture e dopo il rigore c’è stato un momento in cui non riuscivamo a uscire con lucidità e loro hanno trovato il secondo gol. La squadra ha dei valori, c’è da crescere in diverse cose”.

La testa “I risultati ti mettono nella condizione di lavorare con più serenità ma non si può essere schiavi dei risultati. Stasera ho visto altre qualità ma il punto è arrivare a fare prestazioni con più sicurezza. Bisogna essere obiettivi e valutare quello che c’è da migliorare”.

Perin “Il Verona ha messo in difficoltà in casa molte squadre ma anche stasera per la terza partita siamo passati in vantaggio. Dobbiamo riuscire a rimanere aggrappati al risultati, dargli un’importanza diversa, assumere un’identità veloce e poterla perseguire nel tempo. Stasera la partita è stata sporca ma noi potevamo fare meglio”.