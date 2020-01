Verona-Genoa: highlights, risultato, sintesi e gol – VIDEO

Verona Genoa Highlights, cronaca e tabellino

Verona Genoa Highlights | La partita tra Verona e Genoa, in programma allo Stadio Bentegodi di Verone alle 18 di domenica 12 gennaio, è slittato di 15′ a causa delle righe delle due aree di rigore considerate non idonee e dunque nuovamente da tracciare. Lo ha riferito il Genoa sul suo profilo twitter ufficiale. La gara del Marc’Antonio Bentegodi al termine del primo tempo vede il Genoa in vantaggio sul Verona per 1-0 nella gara valida per la 19° giornata del campionato di Serie A. Decisiva fino a quel momento la rete di Sanabria al 41′. Il Gol. Uno splendido pallone filtrante di Barreca lancia Sanabria in area, l’attaccante risponde alla chiamata e insacca sotto la traversa. Al 53′ il pari. Romero del Genoa fa cadere un avversario un avversario, l’arbitro Mariani segnala l’infrazione e fischia rigore per Verona. Va dal dischetto Verre, tiro secco e palla alle spalle di Perin. Al 66′ il Verona completa la rimonta. Un rimbalzo in area trova i piedi di Zaccagni che segna grazie ad una potente conclusione che fulmina il portiere ospite.

