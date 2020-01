Ultime Parma, l’annuncio su Gervinho da parte di D’Aversa

Ultime Parma – Infortunio Gervinho | Ha parlato alla vigilia di Parma-Lecce, gara che chiuderà la diciannovesima giornata di Serie A, il tecnico dei crociati, Roberto D’Aversa. C’è il ritorno tra i convocati di Gervinho, è questo il messaggio dell’allenatore del Parma. L’esterno ivoriano prenderà parte del match, ma non per tutti i 90 minuti. Non partirà dal primo minuto, sarà protagonista della gara solo per qualche minuto: “Gervinho non giocherà dall’inizio, ha fatto solo due allenamenti con il gruppo. Averlo comunque a disposizione per 15-20 minuti è certamente importante”.

News Parma, le parole di Roberto D’Aversa in conferenza

Emergenza in attacco: “La situazione è un po’ complicata. Abbiamo Inglese che ha lavorato di più rispetto a Cornelius, ed è quindi più pronto. Dipenderà molto da che fastidi avvertirà fisicamente parlando. Con Andreas non vogliamo rischiare niente, faremo la scelta domani a seconda delle condizioni in cui saranno”.

Soluzione Kucka per l’attacco: “Dipende dalle caratteristiche e dal tipo di partita che vogliamo fare domani. Kucka ha fatto bene in passato in avanti, molto probabilmente ci sarà qualcun altro in avanti, ma dipenderà da domani perché devo valutare le condizioni anche di altri giocatori, non solo di chi rientra da un infortunio”.

Sfida salvezza contro il Lecce: “Il Lecce ha fatto un po’ quello che è il nostro percorso. Società e allenatore che hanno fatto molto bene negli ultimi anni, compiendo il doppio salto dalla C. Domani non sarà semplice, perché loro la maggior parte dei punti li hanno fatti in casa. Sarà uno scontro salvezza, perché per prima cosa vogliamo avvicinarci al nostro obiettivo, che resta la permanenza in A”.