Ultime Brescia, Corini sull’esonero: “Parlerò con il presidente anche per il mercato”

Notizie Brescia | Eugenio Corini, tecnico del Brescia, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a DAZN al termine del match con la Sampdoria:

“È stata una partita dove abbiamo fatto bene nei primi 20′, poi la Sampdoria ha reagito e ci ha creato qualche difficoltà dovevamo essere più puliti nella gestione. Negli ultimi secondi abbiamo preso un gol che potevamo evitare. Nella ripresa abbiamo provato a pareggiare, ma poi c’è stato il rigore e tutto si è fatto complicato”.

Il Brescia ha perso 17 punti da situazioni di vantaggio in questo campionato, questa la risposta del tecnico:

“Noi sappiamo che avevamo giocatore importante fuori, perdiamo qualcosa in fase di esperienza. Per noi andare sotto lo scorso anno era anche un valore, sapevamo che in A potevamo pagare qualcosa, ora sappiamo cosa dobbiamo fare. Sicuramente è un dato da tenere in considerazione.

Balotelli? Sicuramente Mario troppo spesso si è allargato, poi il gol che abbiamo fatto arriva da un taglio sul secondo palo. Da questo punto di vista potevamo fare qualcosa di meglio.

Mercato? Sto parlando con il presidente, ci saranno due settimane importanti. Vedremo cosa riusciremo a fare”.

Ultime Brescia: Corini rischia un nuovo esonero?

Come riportato da Sky Sport, dopo la sconfitta pesante di oggi, il ruolo di Eugenio Corini in panchina potrebbe essere di nuovo in discussione anche se la sconfitta, con le assenze di Tonali e Cistana, potrebbe essere giustificata.