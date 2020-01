Udinese-Sassuolo: streaming e diretta, ecco dove vederla. No a Rojadirecta (VIDEO)

Udinese-Sassuolo streaming e diretta, ecco dove vederla su Sky o DAZN? (VIDEO)

Udinese Sassuolo Streaming | L’Udinese torna alla Dacia Arena dopo aver ottenuto una vittoria fondamentale in chiave salvezza contro il Lecce al Via del Mare. Gli uomini di Gotti vogliono dare continuità alla vittoria, mentre il Sassuolo di Roberto De Zerbi vorrebbe ritrovare i tre punti dopo le due sconfitte rimediate in successione con Napoli e Genoa. La sfida andrà in scena domenica 12 gennaio alle ore 12.30. La gara sarà trasmessa dai canali DAZN, ma ci sono anche altri modi per vedere la gara in streaming.

TUTTI I LINK PER VEDERE LA GARA IN STREAMING

Telecronaca: Ricky Buscaglia – Commento Tecnico: Roberto Cravero

Bordocampo ed interviste: Federica Zille

Pre e post partita dallo stadio Dacia Arena di Udine: Giulia Mizzoni