Udinese-Sassuolo: risultato, sintesi, gol e highlights

Udinese–Sassuolo: il risultato della partita e la sintesi. Parte bene la squadra di casa che trova subito il gol con Okaka. La punta ex Roma è bravissimo a staccare in area e mettere dentro il pallone alle spalle di Consigli. La squadra friulana fa malissimo al Sassuolo soprattutto in ripartenza e trova tanto campo per tutta la prima frazione di gioco, solo nel finale di tempo viene fuori la squadra di De Zerbi che riesce a contenere meglio le avanzate dei bianconeri. La miglior occasione per il pareggio capita a Boga che dal limite sfiora la traversa grazie anche ad una deviazione.