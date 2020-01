Udinese-Sassuolo, le formazioni ufficiali: sfida Caputo-Okaka

Sta per cominciare Udinese–Sassuolo: diamo un’occhiata alle scelte di Gotti e De Zerbi con la lettura delle formazioni ufficiali.

Le formazioni ufficiali

Emergenza per gli emiliani, che non possono contare oggi sugli squalificati Locatelli e Berardi, così come deve fare a meno dell’infortunato Duncan. Il tecnico si affida così al tridente Boga-Caputo-Djuricic per provare ad invertire il trend negativo del finale del 2019. Al contrario l’Udinese viene da due vittorie contro Cagliari e Lecce: Gotti continua a puntare sugli uomini che gli stanno garantendo la panchina ad interim.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Larsen, De Paul, Mandragora, Fofana, Sema; Okaka, Lasagna

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Obiang; Traorè, Djuricic, Boga; Caputo