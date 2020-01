Udinese-Sassuolo, il prepartita: Ekong e Djuricic

Tweet on Twitter

Sta per cominciare Udinese-Sassuolo: ai microfoni di DAZN sono intervenuti Troost-Ekong per i friulani, e Djuricic per i neroverdi.

Udinese-Sassuolo, le parole di Troost-Ekong

Momento positivo per i bianconeri che vengono da 2 vittorie consecutive. Grande ottimismo anche per il difensore dell’Udinese: “Partita particolare, il Sassuolo è forte, possiamo vincere con aggressività e resistenza“.

Djuricic a DAZN

Discorso diverso per il Sassuolo, che ultimamente ha racimolato pochi punti. Si tratta dell’aspetto che ha voluto sottolineare anche l’attaccante degli emiliani: “Con l’Atalanta siamo il miglior calcio d’Italia, giochiamo bene ma non prendiamo punti, contro Cagliari, contro Genoa, è questo il nostro obiettivo per le prossime 20 partite“.