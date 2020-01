Torino-Bologna, Mazzarri sbotta contro Marocchi: “Cosa c’entra il gioco con le contestazioni?”

Torino-Bologna, 1-0: le parole di Walter Mazzarri

Ha parlato al termine di Torino-Bologna, match terminato per 1-0 a favore dei granata, il tecnico Walter Mazzarri.

“Il Bologna è una signora squadra, complimenti a Sinisa e i suoi collaboratori. Il pizzico di fortuna ci è arrivata con merito, oggi compensiamo con le volte in cui ci è andata male. Siamo a -2 dal sesto posto, abbiamo migliorato rispetto alla scorsa stagione, è una soddisfazione. Questo è un campionato più difficile rispetto allo scorso, oggi giocano tutte a mille. Molto combattuto, ha ancora più valore questa posizione, nonostante le tante difficoltà. Rincon, Ansaldi, Iago Falque, Zaza all’ultimo… In tre partite così importanti, mettendoci anche la Coppa Italia, abbiamo ottenuto tre vittorie. E questo è importante”.

Poi Mazzarri sbotta sulle domande legate all’ambiente di Giancarlo Marocchi: “Mi piacerebbe non parlarne, sennò vado via. Io sono l’allenatore e so dell’impegno che ci mettono i miei ragazzi. Non inzuppate il biscotto nella polemica con le domande, non serve. Non troviamo cose che non esistono, sono cazz**e. I numeri confermano quanto stiamo facendo bene, ci sono altre cose che non c’entrano con quanto facciamo in campo. Il mio futuro in discussione? Ma chi ci pensa al futuro? Io penso al Sassuolo, nient’altro. Verdi? Quando non sbaglierà, smetterò di sostituirlo. Lui è un giocatore come gli altri, se non gioca bene, sta fuori. Lamentarsi non serve, bisogna rispettare anche i compagni di squadra”.