Torino-Bologna, De Silvestri e Orsolini | Hanno parlato ai microfoni di Sky Sport, prima della partita, i protagonisti del match. Ecco le loro parole.

De Silvestri prima di Torino-Bologna

“Sinisa per me è stato l’allenatore con cui ho giocato di più, mi ha lasciato tantissimo ed è un esempio. Inutile sprecare le parole, do un abbraccio fortissimo. Per il mondo del calcio è un grandissimo esempio”.

Orsolini prima di Torino-Bologna

“Dobbiamo continuare con prestazioni e gioco, proveremo anche oggi ad esprimere i nostri concetti su un campo difficile. Faremo di tutto per provarci”.

