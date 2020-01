Tweet on Twitter

Share on Facebook

Serie A: 19a giornata, i risultati, sintesi, gol e highilights delle gare delle 15:00

Ecco le sintesi ed i risultati delle gare delle ore 15:00 di oggi. Qui le formazioni ufficiali.

Fiorentina-Spal: risultato, sintesi, gol e highilights

Parte bene la squadra viola che pronti via trova il gol ma Boateng è in posizione irregolare e Doveri annulla dopo un lungo consulto con il VAR. La SPAL viene fuori con il passare dei minuti e va addirittura vicina alla rete con il fendente di Igor che attraversa tutta l’area. La miglior palla gol è della SPAL che con Felipe va vicinissima al gol di testa. Nel finale palo pieno di Strefezza con ancora Felipe che a porta vuota non insacca.

Torino-Bologna: risultato, sintesi, gol e highilights

Comincia in attacco il Bologna che prova subito ad impensierire la porta difesa da Sirigu. Il Torino risponde e trova subito la rete con Berenguer. Gli ospiti però sono in partita e provano a far male con Orsolini e Palacio ma offre il fianco alle ripartenze di Mazzarri. Al 39 è Verdi ad andare al tiro ma il suo sinistro prende il palo.

Sampdoria-Brescia: risultato, sintesi, gol e highilights

Ci prova subito Quagliarella, con una spizzata di testa. Conclusione poco pericolosa e bloccata facilmente da Joronen. Il Brescia è vivo e si porta in vantaggio con Chancellor. La Samp non ci sta e si butta in avanti, il pareggio arriva al 34′ minuto grazie al polacco Linetty che ristabilisce la parità a Marassi. Nel finale gol di Janko che ribalta il risultato nel primo tempo.