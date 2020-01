Roma-Juventus, Sarri a Sky: “Non mi è piaciuta la gestione del risultato”

Roma-Juventus, Sarri a Sky Sport

Roma Juventus Sarri | Al termine del match dell’Olimpico vinto per 1-2 dai bianconeri, il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato24.com.

Notizie Juventus, le parole del tecnico

Approccio “Noi abbiamo fatto bene 60 minuti e dobbiamo mettere in conto la sofferenza con la Roma. Non mi è piaciuta la gestione del risultato mentre c’erano i presupposti per fare male in fase offensiva. Siamo contenti perchè abbiamo preso tre punti su un campo difficilissimo. Dobbiamo migliorare la gestione”.

Ramsey e Rabiot “Fanno bene e danno la sensazione di essere in crescita, sono contento per tutti e due e hanno dei margini. Aaron ha caratteristiche per entrare e segnare, per un inglese poi non è semplice venire qui e poi ha avuto diversi infortuni. Sono convinto che farà una grande seconda parte di stagione”

Uscita da dietro “La soluzione alternativa è solo una lanciare lungo. E noi non abbiamo saltatori. Io penso che rischi di prendere 4-5 gol l’anno ma di farne dieci. Il saldo sarebbe in ogni caso positivo”.

Cambio modulo “Abbiamo fatto una buona fase difensiva nel finale ma eravamo troppo bassi ed era una fase difensiva pericolosa. Però era più cattiva rispetto ad altre volte, io preferisco difendere trenta metri più avanti. Mi sono dovuto adeguare anche cambiando modulo”

Douglas Costa “Non pressavamo bene con i centrali e ho preferito coprirmi in ampiezza da qui la scelta. Non abbandoniamo il 4-3-3 perchè abbiamo Douglas Costa che sarà una soluzione importante”.

Dybala “Sinceramente non me ne può fregare di meno, poi Paulo fa bene se si arrabbia e va bene sul campo. Rientrano nella normalità”