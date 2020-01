Roma-Juventus, le probabili formazioni di Fantacalcio.it

Roma-Juventus, ecco le probabili formazioni della gara dell’Olimpico. Come riportato da Fantacalcio.it i giallorossi dovranno rinunciare a qualche calciatore importante e fare i conti con l’ennesimo acciacco.

In casa capitolina problemi per Mkhitaryan (lesione muscolare) e Zaniolo (contusione alla gamba): l’armeno assente certo, mentre il centrocampista offensivo proverà a stringere i denti e partire dall’inizio sulla destra d’attacco con dall’altro lato posizionato Perotti. Si rinnova il duello sulla destra di difesa, Florenzi in pole su Spinazzola. Riaggregato al gruppo Cristante, da valutare il pieno recupero di Kluivert e la sua eventuale convocazione ma difficilmente andrà in campo da titolare.

Nell’attacco bianconero Higuain ha manifestato qualche problema per questo è in ballottaggio con Ramsey per affiancare Ronaldo e Dybala. Il tridente pesante potrebbe essere una soluzione ma contro una big non è stato mai utilizzato dal primo minuto se non contro la Lazio in Supercoppa. A centrocampo va verso la conferma Rabiot, è squalificato Bentancur. In difesa De Ligt vuole riprender posto a svantaggio di Demiral e questa volta pare in vantaggio.

Roma-Juventus, le probabili formazioni

ROMA (4-2-3-1) probabile formazione: Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

JUVENTUS (4-3-1-2) probabile formazione: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Ronaldo.