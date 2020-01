Roma-Juventus, infortunio a Demiral: il difensore costretto a uscire

Roma-Juventus, infortunio a Demiral

Roma-Juventus infortunio Demiral | Al 16′ del primo tempo il difensore centrale della squadra di Maurizio Sarri subisce una brutta torsione al ginocchio. Demiral salta di testa in area per liberare ma ricade male e, come detto, subisce una torsione innaturale. Il calciatore turco si rotola a terra in preda a dolore lancinante. Interviene subito la panchina che presta i primi soccorsi e prepara la sostituzione.

Notizie Juventus, De Ligt al posto del turco

Dopo pochi minuti di conciliabolo a bordo campo il difensore chiede al tecnico di rientrare ma, a scopo precauzionale, Sarri decide di sostituirlo con De Ligt. Serata dolce e amara per Demiral quindi, prima il gol e poi la sostituzione. Nel corso del match sarà più chiara la situazione del difensore e l’entità dell’infortunio.