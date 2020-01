Roma-Juventus, infortunio a Zaniolo: il calciatore esce in lacrime

Roma-Juventus, infortunio a Zaniolo

Roma-Juventus infortunio Zaniolo | Al 33′ minuto brutto infortunio per il gioiello della Roma Zaniolo. L’esterno offensivo di Fonseca galoppa per almeno quaranta metri ma appena arriva al limite dell’area di rigore si accascia a terra. Non è chiara la dinamica. Zaniolo di certo subisce fallo da Rabiot tanto che Guida fischia punizione, che poi Kolarov spara alto, ma la sensazione è che abbia ceduto il ginocchio. Zaniolo esce dal campo in lacrime

Notizie Roma, entra Under

Al suo posto entra in campo il turco Cengiz Under. Nelle prossime ore sarà chiara l’entità dell’infortunio. Ma dalle immagini e dalla dinamica sempre un brutto e serio problema al ginocchio.