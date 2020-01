Roma-Juventus, Fonseca: “che rabbia Zaniolo, su Veretout è colpa mia”

Roma-Juventus, Fonseca a fine gara

Roma Juventus Fonseca | Al termine del match perso in casa per 1-2 con la Juventus, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato24.com.

Notizie Roma, le parole del tecnico

“E’ un problema la rottura di Zaniolo. Siamo tristi per lui, deve recuperare il prima possibile anche per il suo bene. Domani è un altro giorno. E’ difficile quando giochi con una squadra con la Juve e dopo 8 minuti sei sotto di due gol con due regali. E’ difficile, ma dopo la squadra ha fatto una buona partita.

Abbiamo fatto un secondo tempo forte, siamo stati bravi a metterli sotto pressione. Non è facile però giocare dopo due gol con la Juve. Sono il principale responsabile quando concediamo un rigore come quello di oggi. Chiedo ai miei di partire sempre con la costruzione dal basso, possiamo vincere più partite giocando dal basso che perderle. Io faccio un calcio di coraggio e dove bisogna rischiare, credo in questo. Dopo l’errore Veretout ha reagito con coraggio e ha giocato bene, questo è quello che è importante per me. Dopo gli errori la squadra ha giocato bene, sono orgoglioso di loro.

Non è cambiato niente nella squadra, le due sconfitte in casa sono arrivate ma con buone prestazioni. Non è un problema di organizzazione, con il Torino abbiamo dominato. Oggi abbiamo avuto tante occasioni da gol”.