Roma-Juventus, 0-2: LIVE. In rete Demiral e Ronaldo su rigore

Roma-Juventus, risultato: cronaca a tabellino

Roma-Juventus Risultato | Al termine del primo tempo la Juventus sta conducendo per 2-0 all’Olimpico contro la Roma nella gara valida per la 19/ma giornata di serie A. In rete Demiral al 3′ con una deviazione vincente da distanza ravvicinata su calcio da fermo di Dybala, al 10′ Ronaldo raddoppia su rigore per atterramento di Veretout per gioco scorretto su Dybala. Zaniolo è uscito dal campo in lacrime al 34′ in barella per un infortunio al ginocchio.

Il tabellino del match

Rete: 3′ Demiral, 10′ rig. Ronaldo

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo (36′ Under), Pellegrini, Perotti; Dzeko​. All. Fonseca. A disp. Mirante, Fuzato, Spinazzola, Bruno Peres, Juan Jesus, Cetin, Cristante, Antonucci, Kalinic

Juve (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral (18′ De Ligt), Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Ronaldo, Dybala. All. Sarri. A disp. Buffon, Pinsoglio, De Sciglio, Danilo, Rugani, Can, Douglas Costa, Pjaca, Higuain, Bernardeschi

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

