Premier League, il Liverpool continua a vincere. Bene Ancelotti: I risultati

Premier League, il Liverpool: i risultati

Premier League Risultati | Il Liverpool non sbaglia un colpo e continua a vincere. Nella 22/ma giornata di Premier League supera fuori casa il Tottenham con una rete di Firmino al 37′ e sale a 61 punti, portandosi a 16 lunghezze di vantaggio sul Leicester, secondo in classifica. I Reds hanno vinto in campionato 20 partite su 21. Dopo il doppio ko contro Manchester City in campionato e Liverpool in FA Cup, l’Everton di Carlo Ancelotti ritrova la vittoria battendo per 1-0 il Brighton nella 22/a giornata di Premier League. Il gol del solito Richarlison al 38′ consente ai Toffies di salire a quota 28 punti e allontanarsi dalle zone basse della classifica. Per quanto riguarda l’alta classifica, il Leicester cade in casa per 2-1 contro il Southampton: al gol dell’ex sampdoriano Praet, i Saints replicano con Armstrong e Ings. Nel finale il VAR annulla il possibile 2-2 delle Foxes di Evans. Vincendo contro il Tottenham questa sera, il Liverpool puòà volare a +16 sul Leicester secondo.

Inghilterra, la lotta alla Champions League

Per quanto riguarda la lotta Champions, torna alla vittoria il Chelsea di Lampard che supera per 3-0 il Burnley con le reti di Jorginho su rigore, Abraham e Hudson-Odoi. Blues sempre quarti in classifica con 39 punti. Torna al successo anche il Manchester Utd, 4-0 ai danni del Norwich con la doppietta di Rashford e le reti di Martial e Greenwood. Neanche in panchina Young, obiettivo di mercato dell’Inter. Nell’ultima gara del pomeriggio, pareggio 1-1 fra Wolves e Newcastle: le reti di Almiron per gli ospiti, pari di Dendoncker per i padroni di casa.