Oroscopo di domani 13 gennaio: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo lunedì.

Oroscopo Paolo Fox 13 gennaio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Il pianeta dell’amore entra in Pesci proprio in questa giornata ed è il segno che precede il tuo. E’ per questo che oggi vivrai una particolare fatica nell’esprimere i tuoi sentimenti.

Toro. Ti consiglio di approfittare di questo momento, perché Giove presenta un ottimo aspetto. Per quel che concerne il lavoro ti anticipo che la tua carriera potrebbe prepararsi al successo. Fatti valere, è il momento giusto.

Gemelli. Oggi sarà una giornata vissuta con un po’ di spossatezza, rimanda ogni tipo di decisione importante per non rischiare di commettere errori.

Cancro. Hai bisogno di mettere da parte alcune situazioni che appesantiscono le tue giornate. In amore hai Venere dalla tua parte, che è tornata favorevole.

Leone. Sarà una settimana importante per te per quanto riguarda il lavoro. E’ per questo che ti consiglio di tenerti accanto solo le persone che ti fanno veramente bene. Ogni minimo fastidio, potrebbe farti sbottare.

Vergine. La Luna entra nel tuo segno e l’avvicinarsi di febbraio sarà positivo per te. Cielo molto protetto tra lunedì e mercoledì, vivrai un po’ di stanchezza, ma fa parte del gioco. In amore smetti di vivere di sola speranza e tieni i piedi per terra.

Oroscopo Paolo Fox 13 gennaio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Questi sono giorni in cui vorrai cercare di capire qualcosa in più sulla tua relazione. Saturno inizia un transito importante nel tuo segno, le tue decisioni saranno decisive per il futuro.

Scorpione. Troppe polemiche in questo periodo, tutto è dovuto a situazione che hai lasciato in sospeso nel tuo passato. Dedica maggiore tempo ai sentimenti, questo è il momento giusto per parlare.

Sagittario. Un po’ di agitazione in questa settimana, fino a mercoledì sarà difficile da tenere tutto sotto controllo. Sii cauto nelle relazioni.

Capricorno. Porta avanti i progetti, questo è un momento favorevole per farlo. Saranno settimane in cui potrai costruire qualcosa di positivo per il tuo futuro, mentre in amore saranno dietro l’angolo delle scelte importanti.

Acquario. Fatica fisica in questo periodo per te, la metterai da parte a fine gennaio. Inizio di settimana pericoloso per la tua tasca, potresti spendere più del dovuto. Per questo, ti consiglio di andare cauto sulle spese “inutili”.

Pesci. Stelle positive per te, fino a mercoledì vivrai giornate intense e importanti. La Luna in opposizione ti causerà giusto qualche sbandamento. Questo sarà un periodo di eventi che cambieranno la tua vita.