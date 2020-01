Oroscopo di domani 13 gennaio: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo lunedì.

Oroscopo Paolo Fox 13 gennaio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Il pianeta dell’amore entra in Pesci proprio in questa giornata ed è il segno che precede il tuo. E’ per questo che oggi vivrai una particolare fatica nell’esprimere i tuoi sentimenti…CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERO OROSCOPO DI PAOLO FOX