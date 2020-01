Oroscopo di oggi 12 gennaio: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questa domenica.

Oroscopo Paolo Fox 12 gennaio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Giornata abbastanza positiva per te, specialmente per quanto riguarda l’amore. Potrebbero esserci delle novità importanti per te, specie se non hai una relazione. Sul lavoro invece ci sono delle difficoltà, ma non mollare e abbi fiducia in te stesso.

Toro. E’ stato un periodo non facile per te, ma adesso finalmente ti senti meglio, e soprattutto pieno di energia. Hai tanta voglia di fare e sei intraprendente anche sul lavoro, cerca di sfruttare al massimo questo momento.

Gemelli. Sul lavoro hai avuto qualche problema, ma adesso è arrivato il momento di farsi valere e di mostrare a tutti le tue capacità.

Cancro. Favoriti gli incontri, è il momento per avanzare nuove conoscenze. Sul lavoro invece, ti sentirai sotto pressione. Alcune richieste esasperate nei ritmi che dovrai tenere a lavoro, ti metteranno sotto stress.

Leone. In amore le cose vanno decisamente meglio, e dopo un inizio 2020 difficoltoso, ecco che adesso i sentimenti riacquistano sempre di più valore per te. Se sei in coppia è arrivato il momento di chiarire diversi dubbi, occhio invece a possibili nuovi incontri se sei single.

Vergine. Ultimamente ti sei sforzato parecchio, soprattutto in ambito lavorativo, dove ti sei tolto diverse soddisfazioni. Ora però devi goderti un po di relax, e rischi di essere sopraffatto dagli impegni.

Oroscopo Paolo Fox 12 gennaio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Evita le distrazioni sul lavoro, affronta le crisi in amore. Sarebbe meglio dare un taglio a quelle cose che sono troppo complicate da superare, piuttosto che ostinarsi a portare in avanti un qualcosa che è destinata a tramontare.

Scorpione. Giornata di recupero, sei agitato. Forse tutta quest’agitazione dipende dai sentimenti, c’è qualcosa che non va in amore. Ti trascini dietro qualche pensiero legato al lavoro, ti consiglio di dividere le due cose.

Sagittario. Occhio alle gelosie, chiarisci ogni dubbio. La tensione è viva, ti consiglio di scaricarla nello sport o di cominciare a praticare un po’ di palestra. Le cose andranno a migliorare però, non temere.

Capricorno. Per le coppie in crisi, possono esserci buone occasioni per superare i momenti no. Per quel che riguarda il lavoro, si apriranno buone possibilità.

Acquario. Novità in arrivo per i sentimenti e saranno positive. Occhio però a scindere tra lavoro e amore: il troppo nervosismo causato dai progetti lavorativi, potrebbe mettere in crisi alcune cose.

Pesci. Il periodo può essere positivo per i sentimenti, ma dipende solo da te. Non devi riversare i problemi lavorativi nella tua vita di tutti i giorni. Non sarà facile tenere il controllo nei problemi legati alla tua carriera, ma ti consiglio di stringere i denti.