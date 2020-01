Notizie Barcellona: Xavi sarà il nuovo allenatore, via Valverde

Ultime Inter, Xavi allenerà il Barcellona, Vidal blindato? Xavi sarà il prossimo allenatore del Barcellona.

Come riportato da goal.com, dopo che i contatti tra il club blaugrana e l’attuale tecnico dell’Al Sadd si sono intensificati nelle ultime ore, sarebbe arrivato anche l’accordo.

La notizia del trovato accordo non verrà resa nota a breve, visto che proprio l’Al Sadd sarà impegnato nella finale di Coppa del Qatar il prossimo 17 gennaio.

L’ufficialità arriverà solo dopo quella data. L’offerta che è stata fatta all’ex centrocampista nei giorni scorsi dal direttore generare le Barça Carscar Grau e dal segretario tecnico Eric Abidal è già stata stata accettata dall’allenatore ed anche il club ha deciso di liberare l’ex centrocampista.

Il tecnico, per il quale si è registrata un’accelerata decisiva dopo la sconfitta patita dai blaugrana in Supercoppa di Spagna contro l’Atletico Madrid, ad oggi sta temporeggiando anche per non mancare di rispetto a Valverde ed aspetta l’ufficialità del suo esonero. Anche se per qualsiasi motivo il suo ritorno in Liga a gennaio saltasse, sarebbe in ogni caso Xavi a guidare il Barcellona il prossimo anno. L’ex centrocampista, infatti, ha già concluso l’accordo per giugno.

Ultime Barcellona, Vidal ora può restare

La notizia non fa di certo piacere ai tifosi dell’Inter. Con l’esonero di Valverde, con i quali i rapporti erano ormai ai minimi storici, Arturo Vidal potrebbe decidere di restare in Spagna.