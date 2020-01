Mercato Inter, Gabigol si avvicina al Flamengo: West Ham fuori dalla corsa

Mercato Inter: i nerazzurri snobbano il West Ham, Flamengo in pole per Gabigol

Mercato Inter Gabigol | Il mercato di Serie A continua ad essere molto attivo in questi ultimi giorni, e i top club stanno valutando sia innesti che possibili usciti. L’Inter vuole e deve gestire la situazione per quanto riguarda Gabigol, tornato dall’ottima esperienza in Brasile, e tuttora considerato esubero da Conte e dirigenza. Ovvio che il futuro dell’attaccante sia lontano da Milano, e in queste ultime settimane l’interrogativo maggiore è stato: dove giocherà Gabriel Barbosa? Una domanda a cui per non c’è risposta secca, ma soltanto qualche indizio importante.

La richiesta del West Ham non è stata vista di buon occhio dai nerazzurri (prestito secco), e pertanto in pole continua ad esserci il Flamengo, squadra che è rimasta stregata dalle prestazioni del centravanti. Ad oggi il futuro di Gabigol è indirizzato ancora una volta al Brasile, e l’Inter si sta già sfregando le mani al solo pensiero di intascarsi un tesoretto di quasi 20 milioni di euro. Questa la notizia riportata da cm.it.

Gabigol-Flamengo: si decide a breve

Gabigol è sempre più vicino al Flamengo, e la sensazione è che l’affare possa chiudersi da qui a pochi giorni. Dal Brasile sono molto fiduciosi, e i nerazzurri sicuramente saranno più che contenti. Il club brasiliano è pronto a fare l’ultimo sforzo economico per accontentare i meneghini, l’affare si farà.